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Nominees for 2016/17 MTN FA Cup Awards announced

March 22, 2018

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The FA Cup Committee has announced nominees for the 2016/17 MTN FA Cup Awards & the Launch of 2017/18 Season to be held at the plush M Plaza Hotel at Roman in Accra at 6:30 pm prompt.

The Committee is expected to announce the date for the Awards Ceremony and the launch of this season’s competition.

Below are nominees for the Awards ceremony:

7TH MTN FA CUP AWARDS- NOMINEES

1. MOST VALUABLE PLAYER

  • WINFUL COBBINAH- HEARTS OF OAK SC
  • ISAAC AMOAH – AMIDAUS PROFESSIONALS FC
  • SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC

2. MOST PROMISING PALYER

  • DAVID S. ABAGNA – WA ALL STARS FC
  • RAPHAEL OCLOO- OKYEMAN PALNNERS FC
  • RASHID NORTEY – MEDEAMA SC

3. BEST DEFENDER

  • RICHARD AKROFI- HEARTS OF OAK SC
  • AHMED ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
  • IBRAHIM YARO- MEDEAMA SC

4. TOP SCORER

  • SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
  • RAPHAEL OCLOO – OKYEMAN PLANNERS FC

5. BEST REFEREE OF THE YEAR

  • CHARLES BULU
  • J.A AMENYA
  • AWAL MOHAMMED

6. ASSISTANT REFEREE OF THE YEAR

  • SHINE ARYEETEY
  • KENNEDY SARFO ADADE
  • SAMUEL ASIEDU

7. MC OF THE YEAR

  • AA LAWAL
  • J.F MENSAH
  • ALHAJI S.D YAHAYA

8. BEST TEAM SUPPORTERS

  • HEARTS OF OAK SC
  • ASANTE KOTOKO SC
  • TRUE DEMOCRACY FC

9.  GAME OF THE YEAR

  • ASANTE KOTOKO SC vrs MEDEAMA SC
  • HEARTS OF OAK SC vrs ASANTE KOTOKO SC
  • ACCRA YOUNG WISE vrs HEARTS OF OAK SC

10.  SPECIAL AWARDS

  • MR EBENEZER TWUM ASANTE – CEO OF MTN GHANA
  • M-PLAZA HOTEL
  • NII AMO CUDJOE & ASSOCIATES
  • BABA MALLAM NUHU – NORTHERN REGION RFA
  • EVANS ADJEI- COACH OF DANBORT FC
  • WESTERN REGION RFA
  • ASHANTI REGION RFA

11. FAIR PLAY TEAM

  • MEDEAMA SC

12. GOAL OF THE SEASON

  • TO BE ANNOUNCED

13. COACH OF THE YEAR

  • STEPHEN POLLACK
  • FRANK NUTALL

14. MOST PROMISING MATCH OFFICIALS

  • MOHAMMED ISSAHAKU
  • DANIEL AKOTO

By: citifmonline.com/Ghana

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