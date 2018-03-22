Nominees for 2016/17 MTN FA Cup Awards announced

The FA Cup Committee has announced nominees for the 2016/17 MTN FA Cup Awards & the Launch of 2017/18 Season to be held at the plush M Plaza Hotel at Roman in Accra at 6:30 pm prompt.
The Committee is expected to announce the date for the Awards Ceremony and the launch of this season’s competition.
Below are nominees for the Awards ceremony:
7TH MTN FA CUP AWARDS- NOMINEES
1. MOST VALUABLE PLAYER
- WINFUL COBBINAH- HEARTS OF OAK SC
- ISAAC AMOAH – AMIDAUS PROFESSIONALS FC
- SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
2. MOST PROMISING PALYER
- DAVID S. ABAGNA – WA ALL STARS FC
- RAPHAEL OCLOO- OKYEMAN PALNNERS FC
- RASHID NORTEY – MEDEAMA SC
3. BEST DEFENDER
- RICHARD AKROFI- HEARTS OF OAK SC
- AHMED ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
- IBRAHIM YARO- MEDEAMA SC
4. TOP SCORER
- SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
- RAPHAEL OCLOO – OKYEMAN PLANNERS FC
5. BEST REFEREE OF THE YEAR
- CHARLES BULU
- J.A AMENYA
- AWAL MOHAMMED
6. ASSISTANT REFEREE OF THE YEAR
- SHINE ARYEETEY
- KENNEDY SARFO ADADE
- SAMUEL ASIEDU
7. MC OF THE YEAR
- AA LAWAL
- J.F MENSAH
- ALHAJI S.D YAHAYA
8. BEST TEAM SUPPORTERS
- HEARTS OF OAK SC
- ASANTE KOTOKO SC
- TRUE DEMOCRACY FC
9. GAME OF THE YEAR
- ASANTE KOTOKO SC vrs MEDEAMA SC
- HEARTS OF OAK SC vrs ASANTE KOTOKO SC
- ACCRA YOUNG WISE vrs HEARTS OF OAK SC
10. SPECIAL AWARDS
- MR EBENEZER TWUM ASANTE – CEO OF MTN GHANA
- M-PLAZA HOTEL
- NII AMO CUDJOE & ASSOCIATES
- BABA MALLAM NUHU – NORTHERN REGION RFA
- EVANS ADJEI- COACH OF DANBORT FC
- WESTERN REGION RFA
- ASHANTI REGION RFA
11. FAIR PLAY TEAM
- MEDEAMA SC
12. GOAL OF THE SEASON
- TO BE ANNOUNCED
13. COACH OF THE YEAR
- STEPHEN POLLACK
- FRANK NUTALL
14. MOST PROMISING MATCH OFFICIALS
- MOHAMMED ISSAHAKU
- DANIEL AKOTO
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By: citifmonline.com/Ghana